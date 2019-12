publié le 17/12/2019 à 19:04

C'est la grande question à trois jours du début des vacances de Noël : qui pourra prendre le train ? La SNCF se veut rassurante. Elle assure qu'elle va pouvoir proposer un train à tous ceux qui ont réservé un billet pour ce week-end, soit 850.000 voyageurs. Mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué.

Ce mardi 17 décembre, 53% des 850.000 voyageurs qui doivent prendre un TGV inOui, un Ouigo ou un Intercité vendredi 20, samedi 21 ou dimanche 22 décembre, ont reçu un SMS ou un mail leur indiquant que leur départ était garanti. Ils n'ont donc pas à se faire de souci.

Mais reste donc 47% dont le train est supprimé. Ils se divisent en deux catégories : pour un tiers d'entre eux, la SNCF leur propose une solution de rechange sur un autre horaire, c'est-à-dire, un autre TGV le même jour dans le mail ou le SMS qui a été envoyé.

Puis, il y a tous les autres, ceux qui n'ont été ni confirmés ni replacés. La SNCF les invite à échanger par eux-mêmes leur billet pour une autre date ou à se faire rembourser le trajet du retour compris. Il faudra donc attendre jeudi 19 décembre pour avoir une visibilité sur la période de Noël.

En revanche, trop tard pour ceux qui n'avaient pas encore réservé de billet. La SNCF donne désormais la priorité à ceux qui ont une réservation en poche pour que les 850.000 voyageurs prévus le week-end prochain, puissent trouver une solution et partir.

