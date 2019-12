Grève SNCF et Air France : comment se faire rembourser ses billets ?

publié le 07/12/2019 à 14:30

Un calvaire pour de nombreux voyageurs. Alors que la grève générale contre la réforme des retraites a débuté ce jeudi 5 décembre, les trafics ferroviaires et aériens sont fortement perturbés. Dans le cas où vous seriez impacté par ce mouvement social, il est possible de vous faire rembourser vos billets SNCF ou Air France ou bien de les échanger.

La première chose à faire est de vérifier si votre train ou vol est bien annulé. La SNCF met à jour quotidiennement son site pour indiquer ses trajets qui sont annulés mais il vous est également possible de contacter le 3635 ou bien de vous adresser aux agents en gare. Il en va de même pour Air France qui conseille de vérifier le statut de son vol avant de se rendre à l'aéroport.

Dans le cas où votre trajet est annulé, il vous est possible de demander un remboursement intégral de votre billet ou bien reporter votre voyage. Air France et la SNCF indiquent avoir mis à disposition un formulaire de réclamation simplifié sur leur site internet, ainsi qu’un numéro de téléphone d’assistance, non surtaxé. Voici la démarche à suivre.

Des remboursements sans frais ni surcoût

Concernant les trajets en train, la SNCF incite ses clients "à reporter votre voyage". Pour les billets prévus entre le jeudi 5 et le lundi 9 décembre, ils peuvent être échangés ou remboursés sans frais. Pour les billets TGV Inoui et Intercités, le remboursement ou l’échange peut se faire "sans surcoût jusqu’au mercredi 11 décembre y compris pour les billets non échangeables/non remboursables". Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire de réclamation en ligne.

Pour les voyages à bord de Ouigo prévus entre le 5 et le 8 décembre, il est possible d’être remboursé via le formulaire de contact dédié. Si le train a été supprimé, le remboursement est automatique mais en cas d'échange de billets, la différence de prix devra être payé par le client.

Du côté d'Air France, l'annulation ou un retard de cinq heures d'un vol est remboursable auprès de l'agence de voyages où a été acheté le billet ou bien en contactant Air France. Pour cela, il vous faut télécharger une attestation de retard ou d'annulation disponible sur leur site. Pour ceux qui préfèrent reporter leur voyage, une option permet de le faire en ligne, jusqu’au 15 décembre inclus.

En plus du remboursement, il est possible de lancer une procédure d'indemnisation si la carte d'embarquement a été retirée à l'aéroport. Pour bénéficier de l'indemnisation, le vol doit être en partance ou à destination d'un pays membre de l'Union européenne, et le retard doit être supérieur à trois heures. L'indemnisation s'élèvera alors entre 250 et 600 euros selon la distance.