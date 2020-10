publié le 05/10/2020 à 18:51

Une nouvelle série de mesures a été annoncée ce lundi 5 octobre afin de lutter contre le recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Ces "mesures de freinage", selon Didier Lallement, rentreront en vigueur dès ce lundi, à partir de 22h, dans les "zones d'alerte maximale" comme Paris, Aix et Marseille.

Si les restaurants peuvent rester ouverts, ce ne sera pas le cas des bars et des cafés. Même constat pour les salles de sport et de fitness, qui sont contraintes de rester fermées, provoquant l'incompréhension des professionnels du secteur.

"On est une des seules activités en France à n'avoir eu aucun cluster détecté" souligne David Amiouni, à la tête de Keep Cool, qui possède 270 salles de sport en France. "Les loyers pèsent près de 40% des charges, on a zéro dispositif de compensation. Il n'y a plus de décalage possible des charges d'emprunt" énumère-t-il.

Le président de la firme craint pour l'avenir du secteur, qui souffre depuis mars dernier : "Aujourd'hui, vous nous rajoutez un mois de confinement et c'est une industrie qui disparaît et ses 40.000 emplois avec. C'est un drame, c'est un vrai drame" conclut-il.

À écouter également dans ce journal

Tempête Alex - La situation reste critique dans les Alpes-Maritimes où, trois jours après le passage de la tempête, trois nouveaux corps ont été retrouvés ce lundi, portant le nombre de victimes à quatre.

Donald Trump - Le président américain va-t-il sortir de l'hôpital aujourd'hui ? Une seule chose est sûre pour le moment, Donald Trump est plus actif que jamais sur les réseaux sociaux.

Tennis - Il ne reste plus qu'un seul représentant français à Roland-Garros, la jeune Fiona Ferro, 21 ans. Après les performances folles d'Hugo Gaston, il ne reste plus qu'à espérer qu'elle fasse autant vibrer.