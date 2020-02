publié le 06/02/2020 à 18:48

Les opposants ne désarment pas. Alors que la réforme des retraites a déjà entamé son chemin à l'Assemblée nationale en commission, les manifestants étaient pour la 9e fois dans la rue depuis début décembre, ce jeudi 6 février.

La plupart réclame le retrait pur et simple du texte et une mesure fait l'unanimité contre elle : l'âge pivot fixé à 64 ans. Sauf que, l'an dernier, l'âge moyen de départ à la retraite a encore reculé d'environ un mois : on part désormais à 62 ans et presque dix mois.

D'ailleurs, la tendance ne se dément pas selon Renaud Villard, président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse : "L'âge de départ à la retraite pour tous les salariés du secteur privé s'approche des 63 ans : on est à 62,8 ans. Il progresse chaque année, d'un ou deux mois par an. On va bientôt être à 63 ans et en projection, nous serons à 64 ans dans quelques années (...)", assure-t-il.

De son côté, Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, ne compte pas baisser les bras : "On ne veut pas que cela s'aggrave. Nous ne sommes pas satisfaits de cette situation (...) Il ne faut pas oublier qu'un salarié sur deux, quand il fait valoir son droit à la retraite, n'est déjà plus en activité. Commençons par nous assurer que tout le monde peut rester en emploi jusqu'au moment de faire valoir ses droits à la retraite."

Selon le décompte de la CGT, 130.000 personnes ont défilé dans la capitale ce 6 février. Ils étaient 180.000 lors de la précédente journée de manifestation le 29 janvier.

