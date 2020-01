publié le 30/01/2020 à 07:26

Voici l'équation : comment trouver 12 milliards d'euros, sans toucher aux pensions de retraite, d'ici 2027 ? Coup d'envoi ce jeudi 30 janvier de la conférence de financement avec les partenaires sociaux. Elle a été réclamée par Laurent Berger de la CFDT. L'objectif est donc de trouver une solution pour économiser 12 milliards d'ici 2027 sans passer par l'âge pivot.

Comment cela va se passer ? On connaît déjà le lieu où va se tenir cette conférence. Ce sera sur un terrain neutre. Ni dans un ministère. Ni au siège du Medef. Mais au Conseil économique et social. On connaît aussi sa durée : trois mois maximum pour trouver les bonnes solutions. On sait aussi qui animera les débats et jouera le rôle de facilitateur : Jean-Marc Marette, un haut fonctionnaire spécialiste des régimes de retraite que les partenaires sociaux ont souvent croisé. Les règles à respecter ont été prédéfinies par le gouvernement. Ne pas toucher au niveau des pensions, ne pas alourdir les charges des entreprises.

Tout le monde a été prévenu. En cas d'échec, l'âge pivot à 64 ans reviendra et sera appliqué. En revanche, on ignore encore comment et à quel rythme travailleront les partenaires sociaux, par groupe de travail ou en séance plénière ? Avec l'appui ou pas d'experts extérieurs ? En ayant libre accès à toutes les données plus ou moins confidentielles dont dispose le Conseil d'orientation des retraites, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), l'Insee ou encore la Cour des comptes ? En travaillant non-stop ou en se rencontrant de temps en temps ? Réponse ce jeudi.

À écouter également dans ce journal

Affaire Fillon - François Fillon, qui s'est retiré de la vie politique après le "Penelope Gate", et s'est reconverti dans le privé, s'exprimera en direct à la télévision ce jeudi 30 janvier sur France 2 dans l'émission Vous avez la parole. Au programme : les affaires qui ont écorné son image mais aussi la situation actuelle de la France et la réforme des retraites.

Coronavirus - Face à l'épidémie de coronavirus, qui a fait plus de 170 morts en Chine, les matchs de football ont tous été suspendus dans le pays. Le report du début de saison a été décidé pour protéger les joueurs et le public.

Économie - Boeing a enregistré une perte nette de 636 millions de dollars en 2019. C'est la première fois que ça lui arrive en 22 ans, et c'est en grande partie dû à la crise de son 737 Max, cloué au sol après deux terribles accidents qui ont fait 346 morts.