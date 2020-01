publié le 28/01/2020 à 19:58

Une opposition qui se soulève. Le groupe Les Républicains (LR) fustige les conditions dans lesquelles seront examinées le projet de loi sur les retraites qui sera présenté à partir de la mi-février. Le président de leur groupe à l'Assemblée nationale, Damien Abad, estime que le gouvernement "ne respecte pas le Parlement", avant d'ajouter que Les Républicains "ont fait une étude d'impact dans laquelle on ne prend pas en compte les évaluations financières sur la question des retraites". Il déplore également qu'il n'y ait "pas de volet financement dans le débat".

Le gouvernement, par la voix du secrétaire d'État chargé des retraites Laurent Pietraszewski a rappelé que le gouvernement a justifié le recours aux ordonnances pour laisser la place aux concertations sectorielles. Un choix que regrette celui qui est également député de l'Ain : "Pour moi, c'est de l'amateurisme et de l'impréparation. Ce texte à trous montre que le gouvernement ne sait pas où il veut aller. C'est la première fois que le Conseil d'État rend un avis aussi sévère sur un projet de loi sur les retraites".

Damien Abad craint "que la réforme coûte plus cher à l'arrivée qu'au départ. Il explique également les volontés des Républicains qui sont "pour la réforme mais pas celle-là" : "Nous voulons la suppression des régimes spéciaux dès 2032. On demande le report de l'âge légal, pas l'âge pivot, à 64 ans en 8 ans et ensuite à un horizon de 65 ans. On propose également la prise en compte de la pénibilité".