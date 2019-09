publié le 20/09/2019 à 18:35

Ils avaient prévenu que la grève du 13 septembre n'était qu'un coup de semonce. Cinq syndicats de la RATP préparent une grève illimitée à partir du 5 décembre, contre la réforme des retraites.

Après la grève du 13 septembre dernier, les échanges entre les syndicats et le nouveau secrétaire d'État aux transports, Jean-Baptiste Djebaré, ont tourné court. Aucun accord préservant le régime de retraite spécifique des agents RATP n'a pu être trouvé.

Dans ce contexte cinq associations de travailleurs, dont l'Unsa et la CFE-CGC, ont annoncé une grève reconductible à partir du jeudi 5 décembre. La CGT reste pour l'instant à l'écart, mais les organisateurs du mouvement espèrent que le syndicat, ainsi que d'autres entreprises, les rejoindront.

"On travaille à construire une grève interprofessionnelle avec l'ensemble des secteurs. [...] On ne se bat pas pour le régime spécial de la RATP, on se bat bien contre la réforme de retraite par points, qui va niveler tout le monde vers le bas", a précisé François-Xavier Arouls, porte-parole de Solidaire RATP au micro de RTL.

Il reste donc deux mois au gouvernement pour tenter de déminer le terrain et éviter un scénario similaire à celui de décembre 1995.

