publié le 20/09/2019 à 06:32

Chaque année, 225.000 nouveaux cas d'Alzheimer sont diagnostiqués en France, ce qui représente un toutes les trois minutes. Et le chiffre va doubler en 20 ans.

À l'occasion de la journée mondiale contre cette pathologie, l'association "France Alzheimer" lance une campagne de sensibilisation afin de diagnostiquer plus facilement les patients. Car la maladie n'est pas toujours facile à analyser ni à reconnaître.

Jacques a 76 ans et a été diagnostiqué il y a deux ans, en 2017. "J'ai des mots que je ne trouve pas, j'ose pas quelquefois me mettre à parler avec des gens parce que j'ai peur de rester sans pouvoir parler. Quand je vais chez le boulanger ou chez le boucher, je tombe sur un mot que je ne retrouve plus. Pour mes courses, je fais ma liste, je l'oublie mais à 99% je me rappelle de tout ce que j'ai mis dessus", explique-t-il.

Jacques n'ose, pour l’instant, pas avouer qu'il est atteint d'Alzheimer. "Ce n'est pas une maladie comme une autre", concède-t-il.

