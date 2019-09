publié le 20/09/2019 à 13:21

Partout dans le monde, on marche pour le climat. Aujourd'hui ce sont les plus jeunes qui montrent l'exemple à travers le Fridays for Future, les vendredis pour le futur. Cette grève de l'école pour le climat mobilise les jeunes de toute la planète ce vendredi 20 septembre.

Le coup d'envoi de ces rassemblements a été donné dans le Pacifique et en Australie. C'est d'ailleurs de là que viennent les images les plus impressionnantes, des centaines de milliers de manifestants défilent dans les rues de Sydney ou de Melbourne, parmi lesquels des enfants et des adolescents.

"Je veux vraiment vraiment que cela change pour mon avenir, je veux grandir dans une meilleure planète", confie un jeune manifestant australien. Sûrs d'eux, ces jeunes ont foi en leur combat : "je crois que ça peut vraiment changer les choses".

D'autres mobilisations ont lieu dans les Îles du Pacifique, en Indonésie, en Inde, en Corée du Sud et aux Philippines. En Europe, le Pays de Galles a ouvert le bal, en attendant d'être suivi par la France.

Le point d'orgue, ce sera la manifestation américaine à New York où se trouve celle qui est à l'origine de cette mobilisation mondiale, Greta Thunberg. Un défilé géant est attendu avant le sommet de l'ONU, prévu lundi prochain.

