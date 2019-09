publié le 20/09/2019 à 12:54

Après Aigle Azur, c'est au tour d'XL Airways de rester bloquée sur le tarmac. La compagnie low-cost long courrier s'est déclarée en cessation de paiements jeudi 19 septembre. À ce jour, la compagnie n'a toujours pas trouvé de repreneur. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé : la direction a en effet négocié avec plusieurs repreneurs depuis plus d'un an. Des négociations qui n'ont pas abouti.

"C'est la misère parce qu'on trahit nos clients. C'est une trahison. On est dans une situation où on ne les transportera peut-être pas si on n'est pas repris", s'émeut Laurent Magnin, PDG d'XL Airways, au micro de RTL. "C'est toujours une trahison de tomber parce qu'on vit avec nos clients".

"On est dans une situation concurrentielle insoutenable pour une partie du pavillon français. Je mets au défi l'État de ne pas nous dire la situation des compagnies françaises, qui est majoritairement déficitaire", ajoute-t-il. "On a besoin de 35 millions pour repartir", annonce Laurent Magnin.

Aujourd'hui, XL Airways embauche 570 employés, transporte 700.000 passagers, essentiellement aux États-Unis et aux Antilles, et possède 4 Airbus A330. La compagnie doit se placer sous la protection du tribunal de Commerce de Bobigny pour permettre notamment d'assurer le versement des salaires et de donner l'opportunité aux potentiels repreneurs de se faire connaître jusqu'au 27 septembre. Le tribunal de Commerce devrait également prononcer, lundi prochain, la mise en redressement judiciaire de la compagnie.