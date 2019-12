publié le 31/12/2019 à 18:42

L'année 2019 touche à sa fin et il reste seulement quelques heures pour profiter de cette dernière journée.

Si vous avez commencé à préparer votre soirée, avez-vous pensé à quelle musique mettre pour rentrer dans la nouvelle année 2020 de la meilleure façon ? RTL vous aide à peaufiner votre playlist et vous dévoile le choix du spécialiste de la musique anglo-saxonne et du rock'n'roll Georges Lang.

C'est la chanson Another Star de de l'artiste américain Stevie Wonder qui est l'heureuse élue, extrait de son album Songs in the Key of Life. Georges Lang vous fera d'ailleurs passer, sur RTL, d'une année à l'autre à partir de 22 heures jusqu'à 1 heure du matin. Et pour fêter au mieux cette nouvelle année, RTL vous rappelle trois idées reçues à éviter le soir du réveillon du Nouvel An concernant l'alcool au volant.

À écouter également dans ce journal

Fuite de Carlos Ghosn - L'ex-patron de Renault-Nissan-Mitsubishi, sous le coup d'accusation de malversation financière à Tokyo, est entré de façon légale au Liban lundi 30 décembre. Une fuite du Japon organisée apparemment avec l'aide de ses proches.

Guide Michelin - Le chef étoilé Marc Veyrat a perdu ce mardi 31 décembre son procès contre le guide Michelin qui l'avait déclassé d'une étoile. Très énervé, il déclare que "la guerre n'est pas finie" et affirme qu'il va faire appel.

Pétards - En ce jour de réveillon, les pétards peuvent être très dangereux. L'année dernière, 65 personnes, dont 39 mineurs, avaient été blessés en Alsace en manipulant ces feux d'artifices. Depuis des semaines, des opérations de préventions sont organisées.