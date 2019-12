publié le 31/12/2019 à 06:47

300.000 personnes sont attendues ce mardi 31 décembre sur les Champs-Elysées pour un spectacle sur l'Arc de Triomphe et un feu d'artifice. 100.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans tout le pays, mais aussi des médecins et des chirurgiens, dans les hôpitaux notamment en Alsace. L'an dernier, 65 personnes avaient été blessées par des pétards, dont 39 mineurs.



À l'hôpital de Strasbourg, 2 salles d'opérations sont même spécialement réservées pour faire face à l'affluence attendue. "On a les instruments sur la table pour réparer les nerfs et artères qui ont été sectionnées," explique un médecin. L'objectif : sauver le plus de mains possible. Mais parfois, la tâche s'annonce compliquée lorsqu'il s'agit de réparer les doigts.

Les kinésithérapeutes confirment les nombreuses amputations le soir du Nouvel An. Si la chirurgie répare les mains défigurées, il y a également un long travail de rééducation afin de recouvrir l'usage de la main.

Affaire Carlos Ghosn - L'ancien PDG de Nissan est arrivé au Liban lundi 30 décembre pour échapper à l'injustice. "Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice," a-t-il déclaré. Carlos Ghosn était assigné à résidence avec interdiction de sortir du Japon en attendant son procès pour malversation financière.

Rue de Trévise - La ville de Paris est mise en cause un an après l'explosion de la Rue de Trévise qui avait fait 4 morts et 66 blessés. Plusieurs centaines de personnes n'ont toujours pas pu rentrer chez elles. Quatre experts viennent de rendre un premier rapport expliquant qu'il y aurait eu des manquements de la mairie de Paris lors de travaux de voirie. Cela viendrait d'un écoulement d'eau.

Football - Robert Moreno a vécu sa première journée comme entraîneur de de l'AS Monaco lundi 30 décembre, remplaçant l'ancien coach Leonardo Jardim. Le nouvel entraîneur espagnol s'est présenté aux journalistes en français et a expliqué vouloir relever l'équipe, actuellement 7e du classement en Ligue 1.