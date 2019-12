Nouvel An : le menu parfait pour Thierry Marx, faire "simple et ensemble"

publié le 31/12/2019 à 09:31

Ce 31 décembre sera tout en simplicité pour Thierry Marx. Le chef étoilé compte partager le réveillon du Nouvel An avec ses équipes, derrière les fourneaux de l'Hôtel Mandarin Oriental de Paris. Pour Thierry Marx au micro de RTL, "c'est quelque chose de fort, de chaleureux".

Le grand chef cuisinier fêtera le passage à l'année 2020 autour "d'une petite popote à la cantine". Et en ce 31 décembre, ce sera "spaghetti party" après le service à 1 heure du matin. Un dîner très simple et très modeste : "Des pâtes fraîches cuites à la minute avec des champignons de Paris râpés à la minute et un petit peu d'huile de noix", confie-t-il.

Thierry Marx vient de sortir son livre Le Dictionnaire de ma Vie, dans lequel le chef revient sur ses souvenirs d'enfance et de sa famille, notamment de son grand-père. D'origine polonaise et modeste, il avait "des phrases toutes faites" comme l'expression "'danser devant le buffet' : (...) s'il n'y avait rien à manger, on dansait devant le buffet. Donc il fallait approvisionner ce buffet", plaisante le chef.

Ce soir, "partagez l'instant de cuisine"

Pour le Nouvel An de ce soir, Thierry Marx préconise de rester simple. "Je vais être banal mais si on n'a rien préparé, des pâtes sont une très bonne idée, des courges butternut il y en a plein. Invitez des copains, faites simple, partagez l'instant de cuisine", conseille le chef.

Dans un contexte de crise que traverse la France, le chef pense que "ce qu'il manque au pays c'est de faire peuple". Alors selon lui, "faites simple et faites la cuisine ensemble (...) et peut-être que le 31 on va faire peuple".