L'espace aérien des aéroports de Barcelone, Ibiza et Tarragone, mais aussi de Corse a été fermé temporairement vendredi 4 novembre au matin, pendant une heure. Cette fermeture était due aux risques liés à la retombée "incontrôlée" de la fusée chinoise Long March 5B, qui a fini sa course dans l'océan Pacifique dans la journée.

L'Agence européenne de sécurité aérienne avait émis un bulletin d'alerte dès jeudi 3 novembre au soir, indiquant que des débris de la fusée, qui pesaient entre 17 et 23 tonnes, pouvaient tomber de manière incontrôlée en Europe. La zone concernée était vaste, comprenant l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, la Grèce et même Chypre. L'agence expliquait qu'il était difficile de prévoir où et quand exactement ces débris pouvaient tomber.

C'est pourquoi la direction générale de l'aviation civile française a décidé de fermer l'espace aérien entre la Corse et Marseille, de 9 h 30 à 10 h 30, vendredi 4 novembre au matin. Cette perturbation a engendré d'étranges situations. Un vol Marseille-Bastia a ainsi décollé de Marseille... pour atterrir 10 minutes plus tard à Marseille, car la zone venait de fermer. Entre Casablanca et Tunis, un Boeing a, quant à lui, dû atterrir à Marseille à la suite de la fermeture de la zone. Une petite pagaille a aussi eu lieu à Barcelone et à Ibiza.

Cependant, tout est rentré dans l'ordre. Les débris sont finalement tombés dans l'océan Pacifique après avoir survolé l'Europe. Enfin, le risque de voir un objet spatial s'écraser sur Terre est très faible, puisque 70 % de la planète est recouverte d'eau.

