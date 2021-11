Les débris dans l’espace sont-ils une menace ?

Le test d'une arme antisatellite mené par la Russie a généré des milliers de débris orbitaux qui ont contraint les occupants de l'ISS à se réfugier dans leurs vaisseaux. L’espace est-il réellement pollué par des milliers de débris ? Comment sont-ils gérés ? Sont-ils réellement une menace ?

Pour tout comprendre, Christophe Bonnal, ingénieur au CNES, nous explique le syndrome de Kessler. "Ce qui nous gêne avec les débris, c'est que lorsqu'il y a une collision avec ces débris, ils régénèrent un très grand nombre de nouveaux débris. Un collision peut faire 4.000 nouveaux débris. Ça mène à une réaction en chaîne", explique-t-il.

"Pour le moment on regarde et on laisse augmenter la population orbitale, c'est terrible. On estime qu'il y a à peu près 36.000 objets de la taille du poing ou plus. Même un millimètre dans un satellite ça peut être terrible", dit-il. Pour faire face à ce problème, "il faut développer des techniques qui ressemblent à des techniques de chasse ou de pêche. On utilise des grappins, des harpons, des bras robotiques...", explique Christophe Bonnal.