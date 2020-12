publié le 23/12/2020 à 19:17

Grâce à un amendement à la loi de finances 2021, Pôle emploi pourra bientôt contrôler les informations bancaires de ses allocataires soupçonnés de fraude. Tous les agents de Pôle emploi n'y auront toutefois pas accès. Seuls les 140 membres de la brigade anti-fraude pourront consulter les comptes en cas de doute ou de suspicion de fraude.

Ce système existe déjà pour les fraudes aux allocations familiales ou au remboursement de frais de santé. La CAF et l'Assurance maladie ont ainsi déjà accès à nos comptes en banque.

Pour déterminer une suspicion de fraude, il y a des systèmes d'alerte. Il peut s'agir des doutes d'un agent de Pôle emploi, ou bien d'ordinateurs dotés d'intelligences artificielles repérant des anomalies entre les dossiers de la CAF, de la Sécurité sociale et de Pôle emploi.

"Les gens qui touchent le RSA, ça ne dépend pas de ce qu'ils gagnent ni de ce qu'ils ont sur leur compte. Ça dépend uniquement de ce qu'ils ont travaillé. Ils ont des droits et il faut les appliquer. Là, on est vraiment dans une atteinte à la vie privée quand on veut toucher au secret bancaire", estime Marc Desplats, du Mouvement national des chômeurs et précaires.

L'an dernier, 18.000 fraudes de demandeurs d'emploi ont été recensées. Elles concernent principalement des gens qui ont continué à toucher les allocations chômage après avoir retrouvé un emploi.

À écouter également dans le journal

Politique - L'ensemble de la classe politique a rendu hommage aux trois gendarmes tués par un forcené à Saint-Just (Puy-de-Dôme) dans la nuit de mardi à mercredi. "Ce sont nos héros", a tweeté Emmanuel Macron.

Coronavirus - Le Conseil d'État valide la fermeture des théâtres et cinémas jusqu'au 7 janvier. La plus haute juridiction administrative veut éviter tout risque d'augmentation de l'épidémie sur le court terme.

Emmanuel Macron - L'état de santé du président de la République, récemment contaminé par le Covid-19, présente des signes d'amélioration, a indiqué l’Élysée mercredi. Jean Castex et Richard Ferrand ont, eux, terminé leur période d'isolement.