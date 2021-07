Les annonces d'Emmanuel Macron risquent de contrarier le quotidien des Français et leurs vacances d'été. Pour les adolescents de plus de 12 ans, ce document devient obligatoire à compter du 1er août. S'ils ne sont pas complètement vaccinés d'ici cette date, les vacances en famille pourraient s'annoncer compliquées.

C'est le cas d'une famille de Nancy qui s'est rendue en urgence dans l'un des centres de vaccination de la ville. Ils ont cogité dès lundi soir devant leur télévision et pour cause, Stéphanie, la mère, voudrait sauver ses vacances avec ses quatre adolescents. "Comme beaucoup de gens, on essaie de trouver un créneau pour vacciner les ados. Ça va sérieusement perturber nos vacances", reconnait la mère de famille. "On aimerait bien que le mois d'août des ados ne soit pas trop compliqué".

Les ados en questions, âgés de 17, 15 et 13 ans, font un peu la tête "parce que plus vite on est vacciné, plus vite on pourra faire plus de trucs, sinon on est coincé", résume l'un d'entre eux. Coincé notamment pour les sorties en famille, au restaurant, qui reste l'un des plaisirs des vacances.

Mais la file d'attente devant le centre de vaccination demeure impressionnante. "Je pense que les gens se sont jetés sur les rendez-vous hier, c'est franchement la galère. On va essayer un autre centre mais comme il n'y aura pas de désistement, je pense que ça ne va pas marcher", se désole Stéphanie. Le dernier recours pour les familles dans cette situation repose les éventuels assouplissements, promis par le gouvernement, concernant les 12-18 ans.

Vaccination - Tous les soignants doivent se faire vacciner d'ici le 15 septembre. Tous ceux qui ne le seront pas risquent d'être sanctionnés. Un projet de loi sera présenté lundi en Conseil des ministres, pour définir ces sanctions.

Rugby - Une première depuis 31 ans ! Les Français se sont imposés lors de leur deuxième test match en Australie contre les Wallabies, sur le score de 28 à 26.

Ligue 1 - Amazon a communiqué le prix de son abonnement afin de suivre la saison 2021-2022 de Ligue 1. Son offre Prime Vidéo Ligue 1 coûtera 12,99 euros par mois en plus de l'abonnement de base.