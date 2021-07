Vacances et coronavirus : comment voyager avec le passe sanitaire ?

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé lundi 12 juillet de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, des soucis pourraient bien intervenir dans les gares et aéroports à l'embarquement. En effet, dès le mois d'août, le passe sanitaire sera nécessaire pour voyager. Tous les longs trajets sont concernés, que ce soit en autocar, en avion ou en train.

Tous les détails n'ont pas encore été donnés, mais tous les TGV seront probablement contrôlés. "Clairement, en l'état, nous ne sommes même pas en mesure d'effectuer les accueils, embarquements et départs à l'heure", réagit Alexandre Lecompte, contrôleur chez Ouigo et délégué CGT à la gare de Lyon.

Pour lui, une telle mesure est impossible à mettre en œuvre. "Ouigo, c'est 1.200 voyageurs par train et entre 30 et 45 minutes d'accueil-embarquement. S'il faut contrôler les passes sanitaires un à un, cela ne va juste pas être possible, nous n'avons pas assez de personnel, c'est irréalisable", assure-t-il.

Pour les syndicats, ces contrôles ne doivent pas être effectués par la SNCF, mais par "la police présente en gare. Le port du masque est déjà assez compliqué à gérer à bord lorsque nous devons verbaliser, alors je n'imagine même pas pour le contrôle d'un passe sanitaire", ajoute Alexandre Lecompte.

Concernant les airs, les vols intérieurs pourraient aussi être soumis au passe sanitaire à l'embarquement, tout comme les trajets en bus. Dans tous les cas, le gouvernement devra passer par une loi pour imposer cette nouvelle mesure.