Passe sanitaire : dans quels lieux sera-t-il obligatoire dès le 21 juillet ?

C'est officiel. Lors de son allocution pour présenter les nouvelles mesures sanitaires contre le contagieux variant Delta du Covid-19, Emmanuel Macron a annoncé que le passe sanitaire allait être étendu dès le 21 juillet aux lieux de loisirs et de culture dès 12 ans. Concrètement, ce passe sera imposé pour tous les événements et établissements recevant du public (EPR) de plus de 50 personnes.

Cela concernera ainsi les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les musées, les stades, les discothèques, les centres commerciaux, les zoos, les festivals ou encore les parcs d'attractions. Ce pass est déjà en vigueur pour les lieux accueillant plus de 1.000 personnes, notamment les stades, et les discothèques recevant plus de 50 personnes.

À partir de début août, le pass sanitaire sera exigé les bars dans des lieux de la vie quotidienne. Ainsi, les trains, les cars ou les avions seront concernés. Mais aussi les cafés, les restaurants ou les bars.