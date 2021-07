Les Bleus viennent de réaliser un exploit historique. Quelques jours après la défaite cruelle à Brisbane, c'est à Melbourne que le XV de France tient sa revanche contre les Wallabies, 28-26. Cette fois encore, le dénouement s'est joué dans les ultimes minutes du match, enfin favorable à la France.

Avec un essai français contre deux australiens, le score s'est surtout joué avec les pieds. Très indisciplinés, les locaux offrent sur un plateau d'argent 7 pénalités à Melvyn Jaminet, qui ne s'est pas fait prier pour les passer entre les poteaux. Avec la transformation de l'essai inscrit par Damian Penaud à la 20e minute, le Catalan comptabilise 23 des 28 points de l'équipe de France.

Les Wallabies ont mené la vie dure aux Français, et ils étaient devant après un essai de Hooper puis la transformation et une pénalité à la 74e minute de Lolesio (25-26). Mais à trois minutes du terme, Melvyn Jaminet bénéficie d'une dernière pénalité après la domination de la mêlée française, et met les Bleus devant à 3 minutes de la sirène.

Il restait une cartouche dans le barillet australien, que la France a neutralisé grâce à un grattage de ballon autoritaire à la dernière minute de Sekou Macalou, le 3e ligne du Stade Français. Les Australiens se sont de nouveau mis à la faute, et ont permis aux Français de mettre le ballon en touche, pour cette fois s'imposer dans la douleur.

C'est la première fois depuis 1990 que la France s'impose en Australie face aux Wallabies. 31 ans après, le XV renoue avec le succès, et dans la continuité du premier match, donne de l'espoir avant la tournée d'automne et le 6 Nations. Il reste cependant une dernière échéance en Australie le samedi 17 juillet à 12h, heure française.