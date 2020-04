publié le 18/04/2020 à 19:14

À Mars-la-Tour, en Meurthe-et-Moselle, à 25 km environ de Metz, l'Ehpad de la commune vient de connaître deux semaines épouvantables. Entre le 2 avril et le 17 avril, 22 des 51 résidents sont décédés, soit un taux de mortalité de 45%. Et sur les 29 résidents qui restent, 26 ont été testés positifs. Face à cette situation, la directrice de l'établissement a décidé d'autoriser les familles à entrer dans l'établissement pour dire au revoir à leurs proches sérieusement atteints.

"Le nombre de morts qu'on a eu en quinze jours, c'est ce qu'on a à l'année en temps normal, détaille-t-elle. C'est un cataclysme. On vit un cauchemar en interne. C'est les balais de cercueil alors qu'en temps normal, ils ne partent pas en cercueil. Là, comme ce sont des 'personnes Covid', elles partent en cercueil scellé et c'est ça le plus dur pour les équipes."

Concernant les mesures prises pour éviter la propagation du virus, elle explique avoir "fermé l'Ehpad aux visiteurs à compter du 9 mars alors que les consignes nationales ont été données deux jours après. On a mis très tôt en place le confinement des résidents en chambre et, depuis hier, on a décidé que, pour les familles dont le proche est en fin de vie, on accepte les visites", précisant qu'une famille déjà avait pu profiter du dispositif.

