Alors que le début du déconfinement se profile le 11 mai prochain avec la potentielle réouverture des établissements scolaires, il pourrait ne pas avoir lieu en même temps pour tout le monde. Les plus âgés, personnes à risque, pourraient être contraintes de rester plus longtemps à domicile.

Sur RTL, l'ancienne ministre chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, la cancérologue Michèle Delaunay, estime que s'il est "tout à fait juste d’alerter les personnes âgées car elles couvrent un risque infiniment supérieur à tous les autres", un assouplissement des règles de confinement prescrit par le médecin est possible.

Plutôt que de généraliser le confinement à tout une tranche d'âge, l'ancienne ministre estime que la consultation d'un médecin serait préférable dans certains cas. Cela pourrait conduire à un confinement prolongé pour certains, qui présentent des risques, et allégé pour d'autres.

L'ancienne ministre tient également à lancer l'alerte sur la situation dramatique des Ehpad face à la crise du coronavirus. Elle rappelle notamment que "le confinement n'est pas un interdit, mais un mouvement de solidarité des uns envers les autres".

Il est essentiel d'isoler ceux qui sont contaminés au sein d'un Ehpad Michèle Delaunay sur RTL





“Les Ehpad sont un chaudron de contamination”, considère Michèle Delaunay qui lance un appel et demande à ce que les familles testées négatives puissent prendre en charge, chez elles, un parent âgé pour l’éloigner de l’Ehpad et lui offrir un confinement plus strict.

"Il est essentiel d’isoler ceux qui sont contaminés au sein d'un Ehpad, explique-t-elle. Les familles qui le pourraient, qui seraient testées négatives doivent également pouvoir prendre leur parent à leur domicile pour le soustraire à ce risque de contamination. Je suis dans l’inquiétude majeure, il y a 7.000 morts dans les Ehpad aujourd’hui, on s’habitue trop à ce chiffre...".