publié le 06/12/2019 à 19:19

Ça devait être le coup de pouce du gouvernement pour les usagers des transports pendant la grève, mais les "cars Macron" Paris-Banlieue font un flop. L'exécutif s'est pourtant donné du mal pour respecter la réglementation : des trajets de 40 kilomètres minimum, et pas d'arrêt dans la capitale. Mais à cause des complications avec la mairie de Paris, il n'y a eu aucune communication sur ce dispositif.

Résultat, à la gare de Paris-Bercy ce vendredi 6 décembre : un seul voyageur et pas de bus. Julien, un étudiant lillois, cherche un quai pour Massy-Palaiseau dans les Yvelines. "Prendre le RER, je serais arrivé à 18h en partant à 8h de Lille. Et en prenant le bus c'est vrai que ça m'économise 3h," déclare-t-il. Mais les heures passent et aucune information. Julien apprend finalement que son car existe mais qu'il est introuvable.

Le directeur des opérations de Flixbus Charles Mouton explique ce cafouillage. "Tout au long de la journée, on a dû organiser au dernier moment les opérations en gare routière de Bercy. On essaie de voir ce qui a marché, ce qui a pas marché. Et on essaie de s'adapter," déclare-t-il.

Finalement Julien obtient une dernière information. "Ils arrivent [...] mais on sait pas trop, on n'a pas de communication avec eux," raconte-t-il. L'étudiant a finalement rejoint sa destination en RER, grâce au service minimum mis en place par la RATP.

