et Marie-Pierre Haddad

publié le 05/12/2019 à 08:21

Des cars Macron pour assurer le service des transports. C'est la solution mise en place par le gouvernement pour la grève de ce jeudi 5 décembre dans les transports. À l'antenne de RTL, Jean-Baptiste Djebbari explique : "On a mis en place le cadre qui permet à des bus privés de pouvoir circuler entre Saint-Denis et Massy, via Paris".

Mais le secrétaire d'État en charge des Transports souligne un point de crispation à Paris. "À Paris, c'est à la main de la maire de Paris Anne Hidalgo qui semble-t-il n'est pas tout à fait favorable à ce que les cars desservent plusieurs points. Donc la discussion va se poursuivre", explique-t-il avant d'ajouter que "réglementairement ces cars peuvent desservir la gare de Bercy et nous avions proposé qu'ils desservent Denfert-Rochereau, Châtelet et Gare du Nord".

"Je trouve cela assez dommageable dans la mesure où aujourd'hui c'est une journée assez compliqué pour les franciliens et qu'il me semble que l'ensemble des acteurs publics doivent se mobiliser", a taclé Jean-Baptiste Djebbari.