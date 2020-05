publié le 23/05/2020 à 18:39

C'est la détresse d'un grand brûlé. La double peine pour cet homme qui a passé de nombreux mois dans le coma et en réanimation. Il a été privé toute visite, notamment celle de ses proches, en raison du coronavirus.

Pour Jéro, cela commence à être très difficile à vivre. "Si on ne va pas bien, on me propose des médicaments alors que je n'ai besoin que de voir mes enfants, de voir ma femme", dit-il, essoufflé. "Je pense vraiment que les médecins auraient pu organiser une visite en prenant toutes les précautions nécessaires. Je ne comprends pas qu'on soit privé de cela", témoigne-t-il.

Pour garder le contact, il y a les appels vidéo, mais pour sa compagne Maïté et leur trois enfants, cela ne suffit plus. "Les enfants ne veulent plus téléphoner à leur père, ils veulent le voir et cela devient pesant", explique-t-elle.

Jéro a multiplié les appels à l'aide et le centre de rééducation a donné son aval pour une visite exceptionnelle. "C'est une visite par semaine pour une durée de 50 minutes. Je fais deux heures de route aller et deux heures retour... On ne pourra se voir qu'en intérieur séparé par deux tables. Cela me donne l'impression d'aller voir un prisonnier", peste Maïté émue. Ses enfants ne peuvent toujours pas venir voir leur père.

Hydroxychloroquine - Les règles de prescription de l'hydroxychloroquine doivent être revues. C'est ce qu'à demandé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le Haut conseil de la santé publique devra proposer une révision de ces règles dérogatoires sous 48 heures.



Sport - Pour 56% des Français, Roxana Maracineanu n'a pas assez agi durant la crise sanitaire mais près de 6 Français sur 10 ne connaissent pas assez la ministre des Sports pour juger s'ils en ont une bonne ou une mauvaise opinion.

Économie - Emmanuel Macron serait prêt à relancer la prime à la casse car le secteur automobile est particulièrement sinistré en France, comme partout dans le monde. Le président de la République va présenter lui-même le plan de sauvetage mardi 26 mai.