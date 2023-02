Le 7 mars, une grève reconductible est prévue à la SNCF. Les trois principaux syndicats de la SNCF donnent leur feu vert. La CGT et Sud-Rail avaient déjà acté une mobilisation dans la durée. Peu après, l'Unsa, autre grosse organisation syndicale, les a rejoints. L'Unsa, syndicat numéro deux à la SNCF, appelle à une grève reconductible à partir du 7 mars, date qui marque la fin des vacances scolaires, pour faire pression sur le gouvernement.

Avec trois organisations syndicales majoritaires en grève, cela ne fait aucun doute, les voyageurs doivent s'attendre à de gros blocages dans les gares avec de nombreux trains supprimés. "L'impact sera très fort. À partir du 7, il y aura énormément de cheminots et de cheminottes mobilisés. Ce préavis est à partir du 7 et donc en dehors de toutes les zones de vacances. En sachant quand même que sept Français sur dix sont opposés à cette réforme, nous avons un alignement des planètes qui fait que c'est le moment ou jamais. Après, le vote sera fait et il sera trop tard pour revenir en arrière", a expliqué Didier Mathis, secrétaire général de l'Unsa.

À la SNCF, la CFDT et Force ouvrière n'ont pas encore appelé à suivre cette grève reconductible. Ils dévoileront leur position d'ici à mardi prochain, le 28 février.

À écouter également dans ce journal

