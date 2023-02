Equipe de France : Wendy Renard quitte les Bleus sur fond de désaccord avec Corine Diacre

Alors que le Mondial de football a lieu dans moins de cinq mois, la capitaine historique des Bleus a annoncé quitter la sélection. "J'ai défendu le maillot bleu blanc rouge, 142 fois avec passion, respect, engagement et professionnalisme", peut-on lire au début de sa lettre publiée ce 24 février. "C’est le cœur lourd que je viens par ce message vous informer de ma décision de prendre du recul avec l’Équipe de France. Je ne ferai malheureusement pas cette Coupe du monde dans ces conditions", explique-t-elle encore.

La joueuse au plus de 142 sélections en équipe de France porte une exigence claire. Elle souhaite que Corinne Diacre, la sélectionne des Bleues, et son staff ne soient plus aux manettes de cette équipe de France.



