publié le 08/12/2019 à 18:40

La Fête des Lumières fortement perturbée par le climat social cette année. L’événement rassemble chaque année deux millions de personnes, mais pour cette 21e édition, les trains ont quasiment tous été annulés. Les grèves ont fait chuter de 20% la fréquentation de la Fête des Lumières qui se tenait à Lyon ce week-end selon les hôteliers.

Entre 15 et 30% d'annulations ont été constatées dans les hôtels du centre-ville lyonnais selon l'Union des métiers de l'hôtellerie. Partout les événements d'avant-Noël souffrent de la grève des transports. Pour les hôteliers, la Fête des Lumières a un goût amer Laurent Duc, président de l'U.M.I.H Hôtellerie française assure au micro RTL de Bertrand Frachon avoir eu "30% d'annulations, globalement en chiffre d'affaires, ça peut représenter -20% par rapport aux autres années". Pour lui, "c'est le coup de grâce" à quinze jours de la fin de l'exercice comptable.

Entre la menace des attentats, la crise des "gilets jaunes" et les grèves dans les transports, le maire Gérard Collomb a déclaré qu'il était "de plus en difficile d’organiser cette Fête des Lumières". La Fête des Lumières s'achève ce dimanche 8 décembre au soir.

À écouter également dans votre journal :

Grève SNCF - Nouvelle journée noire dans les transports. Le trafic SNCF sera en légère amélioration mais encore "très perturbé" ce lundi 9 décembre avec seulement un TGV et un Transilien (RER SNCF et trains de la banlieue parisienne) sur cinq en circulation. La SNCF n'attend "pas d'amélioration mardi", compte tenu de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Covoiturage à Paris - Alors que la grève à la RATP et la SNCF se poursuit, Élisabeth Borne annonce l'ouverture des voies pour le covoiturage en Île-de-France, ce dimanche 8 décembre. "Demain, on ouvrira les voies réservées sur les grands axes qui arrivent en Île-de-France sur Paris aux covoiturages pour les voitures où il y a plus de trois passagers", a expliqué la ministre de la Transition écologique et solidaire.



People - L'explorateur Mike Horn a enfin été sauvé après avoir frôlé la mort. Après deux mois d'exploration en Arctique avec le Norvégien Børge Ousland, Mike Horn, dont l'état de santé s'était dégradé, a été pris en charge par un bateau de sauvetage venu à sa rescousse.