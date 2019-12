Arctique : l'explorateur Mike Horn sauvé après avoir frôlé la mort

publié le 08/12/2019 à 13:30

Un grand de soulagement. En péril lors de son expédition dans l'Arctique où il était proche de mourir de faim et d'épuisement, l'explorateur sud-africain Mike Horn a été secouru, avec son acolyte norvégien Børge Ousland, par le Lance, un bateau de sauvetage, comme il l'annonce sur Instagram ce dimanche 8 décembre. Plus de deux mois après le début de leur aventure, qui avait pour but de traverser le globe par les deux pôles, les deux hommes sont donc sains et saufs.

Face à des conditions climatiques dantesques et un froid glacial, Mike Horn a été victime d'engelures au niveau des orteils et du visage à la suite d'une chute dans l'eau. L'état de santé des explorateurs s'est rapidement dégradé ces dernières semaines, comme l'avait décrit le présentateur de The Island (M6) : "Quand tu sais que la fin est proche, les jours paraissent de plus en plus longs. Nous estimons avoir perdu chacun entre 10 et 15 kg, et nous n'étions pourtant pas très gros au début".

Il est ensuite précisé que plus d’informations seront données, une fois que les deux acolytes se seront reposés : " “Il est temps de laisser nos deux héros se reposer et se remettre de l’incroyable exploit qu’ils viennent de parcourir”.