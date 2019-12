Afin de garantir la sécurité des personnes et des installations artistiques de la @FeteLumieres, le préfet interdit les manifestations dans le centre-ville de #Lyon les 5, 6, 7 et 8 décembre 2019 de 10h à 01h.

Plus d’informations ⬇https://t.co/gWrHyvsXXB pic.twitter.com/hbVAOsYZ1Q