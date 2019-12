publié le 08/12/2019 à 14:10

Alors que la grève à la RATP et la SNCF se poursuit, Élisabeth Borne annonce l'ouverture des voies pour le covoiturage en Île-de-France, ce dimanche 8 décembre. "Demain, on ouvrira les voies réservées sur les grands axes qui arrivent en Île-de-France sur Paris aux covoiturages pour les voitures où il y a plus de trois passagers", explique la ministre de la Transition écologique et solidaire

Et de préciser : "Les voies réservées habituellement aux transports en communs et aux taxis seront ouvertes aux voitures où il y a plus de 3 passagers".

Depuis le début des mouvements sociaux le 5 décembre 2019, le covoiturage est un moyen de transport privilégié pour se déplacer dans Paris. Pour amortir les frais, la RATP a même mis en place des offres avec différents services comme Klaxit, Blablalines, mais aussi getaround (code promo RATPGETAROUND), Communauto (RATPCOMMUNAUTO) et Ubeeqo (RATPUBEEQO).