publié le 03/04/2021 à 18:45

Une étrange et incroyable procession en ce week-end pascal : la procession des momies des reines et rois de l'Égypte antique. Elles vont changer de demeures en passant du Musée du Caire où elles reposaient depuis plus d'un siècle au nouveau Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC). Un spectacle unique, historique, qui débute en ce moment même.

C’est une véritable parade royale qui s'apprête à défiler dans les rues de la plus grande ville d'Afrique. 22 momies de rois et de reines d’Égypte déplacées à bord de chars dorés au style pharaonique. À l'intérieur des cercueils transparents laissent apparaître les dépouilles. Une organisation spectaculaire comme le décrit l'égyptologue Florence Quentin : "Ça va être très impressionnant parce qu'ils ont beaucoup répété. C'est une esthétique un peu particulière avec ces noms des pharaons qui sont inscrits sur les chars et ça va être accompagné de lumières, de fanfares, de musique. C'est une fierté pour l'Égypte et c'est une manière aussi de montrer le lien qui existe entre les Égyptiens d'aujourd'hui et leurs glorieux ancêtres".

Les momies vont apparaître dans l’ordre chronologique de leur règne du 19e au 12e siècle avant JC. Défileront alors le célèbre Ramses 2 ou encore la reine Hatchepsoute. Et pour préserver les dépouilles pendant le transport, elles sont placées dans une enveloppe contenant de l'azote. Les chars sont également équipés de mécanismes d'absorption des chocs. 7 km de trajet les attendent, 40 minutes sous très haute surveillance policière.

