publié le 09/05/2020 à 19:42

En Occitanie et dans les Hauts-de-France, une nouvelle mesure a été mise en place pour les TER : le billet ou l’abonnement ne suffira pas pour monter dans le train, il faudra retirer un coupon d’accès délivré gratuitement et uniquement sur Internet. Sans celui-ci, les usagers ne seront pas autorisés à monter et seront refoulés à l’entrée du train.

Une mesure qui crée déjà des frustrations, notamment dans le Nord. Ce coupon d’accès sera obligatoire pour tous les départs et arrivée de Paris et Lille, mais il n’y en aura pas pour tout le monde, celui-ci sera disponible 3 jours avant chaque voyage et les premiers arrivés seront les premiers servis.

Le problème est que le coupon sera accessible uniquement sur le site internet TER Hauts-de-France ou sur l’application et il sera impossible de le retirer en gare. La SNCF indique vouloir éviter les attroupements autour des guichets.

L’autre inquiétude, c’est que le coupon concernera un trajet bien précis et en prendre un au dernier moment sera compliqué voire impossible. Les multi-réservations de coupons pour s’assurer d’avoir un train devraient avoir lieu, ce qui lèsera forcément des usagers. Autant d’éléments qui devraient générer de nombreuses frustrations.



À écouter également dans ce journal

Déconfinement - Les Parisiens partis en région avant le confinement reviennent à la capitale. C'est le cas d'Aude qui a séjourné dans sa maison secondaire dans l'Orne : "

On n’oubliera pas les qualités de cette vie proche de la nature."



Foyer épidémique en Dordogne - Après un enterrement le 24 avril, au moins 9 cas positifs de coronavirus ont été détectés en Dordogne. Le directeur de l’Agence régionale de Santé appelle à la vigilance, à l’approche du déconfinement.



État d’urgence sanitaire - Un accord a été trouvé au Parlement sur le projet de loi de prolongation de l’état d’urgence sanitaire. Entre autres, la sauvegarde des données du fichier de suivi des malades est limitée à 3 mois.