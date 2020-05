et Sarah Belien

publié le 09/05/2020 à 13:44

Il est indéniable que ces 55 jours de confinement ont bousculé nos vies, nos habitudes et notre quotidien. C'est particulièrement vrai sur le plan du numérique et sur nos rapports avec les écrans. Nicolas Arpagian, spécialiste en sécurité numérique revient sur le télétravail, que les entreprises ont du mettre en place en un temps record.

"On a différentes facettes de notre vie personnelle et professionnelle qui se sont numérisées lorsqu'on va faire du télétravail, des transactions avec son notaire par exemple. (...) Maintenant qu'on va revenir à une vie plus humaine, il va falloir préparer ce déconfinement numérique," relate Nicolas Arpagian.

Par déconfinement numérique, le spécialiste entend faire le tri entre ses pratiques numériques et faire en sorte que l'on n'ait pas fragilisé son équipement informatique à cause de téléchargements de logiciels et de connexions à distance. Comme une sorte désintoxication d'Internet.

Le télétravail reconsidéré par les entreprises

"Cette bascule dans le numérique s'est faite en quelques heures. Beaucoup d'entreprises avait un discours incantatoire sur la fameuse transition numérique. Mais en fait elle ne la vivait pas vraiment au quotidien," explique le spéciale en cybersécurité, notant qu'il a fallu s'adapter.

Attention cependant lorsqu'on va se reconnecter au réseau professionnel, "il est important de faire le tri, retirer certains applications dont on ne connait pas forcément les usages externes." Nicolas Arpagian entend le captage des données personnelles, la géolocalisation. "C'est une précaution à prendre avant de se reconnecter sur l'ordinateur du bureau," prévient le spécialiste.

Le télétravail étant devenu la norme pour un maintien de l'activité pendant le confinement, a permis de révéler l'attrait de certains salariés pour ce mode de travail. Mais amène également les entreprises à repenser leur organisation. Notamment sur la question immobilière. "Les entreprises reconsidère leur politique immobilière, c'est-à-dire, 'est-ce que je dois continuer à centraliser des bureaux?' On parle plutôt d'emploi de cadres, de fonctions tertiaires. Ce n'est pas encore le télétravail pour tous," affirme Nicolas