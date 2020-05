publié le 09/05/2020 à 13:23

Déconfinement oblige, ce lundi 11 mai s'annonce comme une journée à hauts risques dans les transports en commun. Inquiétude en particulier en Île-de-France, où l'afflux de voyageurs nécessitera une attestation aux heures de pointe, entre 6h30 et 9h30 le matin, 16h et 19h le soir. 75% du trafic sera assuré mais avec la distanciation physique nécessaire, seulement 15% des usagers habituels devraient pouvoir être accueillis.

Un impératif comme partout ailleurs sur le territoire : le port du masque, sinon une amende de 135 euros pèse au dessus de votre tête. Pour la surveillance, à la station Châtelet, à Paris, la RATP fait déjà appel à l'intelligence artificielle. Depuis mercredi 6 mai, six caméras scrutent les passagers pour déterminer si oui ou non ils portent un masque et combien de personnes sont sur les quais et dans la gare.

Les données sont en temps réel. La régie indique qu'en aucun cas ce dispositif sert à verbaliser les voyageurs et que c'est un outil statistique intéressant car chaque jour la RATP bénéficie d'un bilan pour agir et éventuellement adapter le marquage au sol ou mieux gérer les flux, faire aussi plus de prévention en rappelant que le port du masque est obligatoire.

L'expérimentation durera 3 mois

Ce nouveau dispositif est ponctuel et l'expérimentation menée par la start-up française Datakalab durera trois mois. Vendredi 8 mai, près de sept personnes sur dix portaient un masque dans la station Châtelet-Les Halles selon les premières données. Les passagers sont informés en station de ce dispositif, et la CNIL a été informée.