En plein milieu d'une pharmacie parisienne, plusieurs centaines de masques pour enfants sont empilées sur un présentoir. David se jette sur l'occasion. C'est la première fois qu'il achète des masques à ses deux garçons de 6 et 8 ans.



"Si c'est obligatoire, c'est que c'est nécessaire", glisse-t-il. Au final, David débourse 40 euros pour équiper ses enfants. Cet investissement permettra aux deux garçons d'être masqués pendant au moins un mois.

"En trouver à leur taille déjà ce n'est pas évident, comme le fait qu'ils les gardent, qu'ils ne les touchent pas, qu'ils ne s'amusent pas avec", affirme Nathalie, qui cherche également des masques pour ses enfants.

"On avait moins de demandes auparavant parce qu'effectivement, ils (les enfants, ndlr) n'étaient pas obligés de les porter. Ça s'écoulait doucement. Maintenant, effectivement, on va avoir une demande plus que quotidienne", explique la pharmacienne.

Les enfants ne semblent pour leur part pas très enthousiastes quant au port du masque. "C'est horrible. Quand je transpire c'est tout mouillé et ils se cassent tout le temps. C'est un peu énervant", se plaint l'aîné de David.

"C'est bien pour le coronavirus mais le fait d'avoir un tissu à l'oreille, je n'aime pas trop", confirme son petit frère Romain. L'éducation nationale tente de se montrer rassurante vis-à-vis des parents qui n'ont pas trouvé de masque : chaque école pourra, si besoin, en distribuer.

Annonces - Le Premier ministre Jean Castex devrait faire de nouvelles annonces vis-à-vis du confinement, dimanche soir sur TF1. Il abordera notamment le sujet sensible des commerces de proximité.



Affaire Elisa Pilarski - Selon le rapport de deux experts vétérinaires, Elisa Pilarski aurait été mordue par le pitbull de son compagnon. Les spécialistes se sont appuyés sur les empreintes de morsures pour rendre leurs conclusions.

Attaque à Nice - Une "messe de réparation" a débuté aux alentours de 18h à la basilique Notre-Dame de Nice, trois jours après l'attaque qui a mené à la mort de trois personnes.