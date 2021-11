Les infos de 18h - Coronavirus : les Français se précipitent sur la troisième dose

Alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer face aux Français mardi 9 novembre à 20 heures, certains se ruent sur le rappel de vaccination. Lundi, soit la veille de l'allocution, 98.000 rendez-vous ont été pris sur la plateforme Doctolib. Un record depuis le lancement de la campagne.



Le week-end dernier, 59.000 Français se sont précipités pour réserver un créneau, soit trois fois plus que le précédent qui tombait pendant les vacances de la Toussaint. Depuis début octobre, les prises de rendez-vous augmentent régulièrement : une hausse de 60% en un mois.

À ce jour, seules un peu plus de 3,5 millions de personnes ont reçu leur rappel sur les quelques 7 millions d'éligibles, c'est à dire avec un schéma complet de vaccination depuis plus de 6 mois. Parmi les résidents des Ehpad et les plus de 65 ans qui vivent chez eux, les deux tiers ont franchi le cap.

En revanche, les chiffres sont très bas pour tous ceux qui souffrent de comorbidités. Ces derniers sont réticents à recevoir ce rappel, par méconnaissance, mais aussi par peur. Leur taux de couverture est estimée à 19% seulement.

À écouter également dans ce journal

Fait divers - En Mayenne, une enquête pour enlèvement et séquestration a été ouverte après la disparition d'une jeune joggeuse de 17 ans lundi 8 novembre.

Présidentielle 2022 - Après ses propos sur les transferts d'argent tenus dans le Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro, Arnaud Montebourg a regretté lundi 8 novembre "une incompréhension".

Politique - Lors de son allocution mardi 9 novembre à 20 heures, Emmanuel Macron abordera le volet sanitaire, mais aussi économique avec la relance et un point sur la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites.