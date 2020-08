publié le 10/08/2020 à 18:58

Lourdes est, en temps normal, la deuxième ville la plus touristique de France. Or, comme Paris, elle est actuellement déserte. C'est pourquoi, Bruno Le maire, a choisi de s'y rendre ce lundi 10 août. Sur place, il a annoncé l'élargissement des aides de l'Etat à de nouveaux secteurs ainsi qu'à de nouveaux profils. Les saisonniers, par exemple, qui jusqu'alors n'ont pas pu bénéficier des mesures de chômage partiel.

Claudine Aubert, la représentante des commerçants en articles religieux a accueilli le ministre des Finances à Lourdes. Elle lui a fait part de ses peurs : "sur les 60% de réouvertures au mois de juillet, c'est un chiffre d'affaires en baisse de 80%" On voit bien que l'on ne s'en sort pas".

Une dure réalité qui, selon le ministre, est la raison même de sa venue : "c'est pour ça que l'on a voulu venir spécifiquement à Lourdes et nous voulons avoir une réponse qui soit spécifique à Lourdes. On va inclure tous les magasins de souvenirs, tous les magasins de piété dans le fonds de solidarité alors qu'ils n'y étaient pas encore". Les galeries marchandes et certains métiers, comme celui de guide conférencier seront, par exemple, également inclus dans le fonds de solidarité.

Bruno Le maire a également visité le magasin Soubirous, situé devant le sanctuaire. Claudine Gonzales, la directrice de la boutique a, elle aussi, échangé avec le Premier ministre. "Pour pouvoir réembaucher nos quatorze filles l'année prochaine, on a vraiment besoin d'aide". Ce dernier lui a rétorqué que l'aide attribuée leur donnerait "les moyens de tenir jusqu’à l'année prochaine". "On compte sur vous, je n'ai jamais demandé d'aide mais là on est vraiment au bord du gouffre. Je pense aussi à tout le bassin des Pyrénées. Ici, Lourdes représente beaucoup, tout part en cascade. Si les gens n'ont plus de salaire, tout le monde va souffrir et pas seulement les marchands de souvenirs" a conclu la commerçante.

Lourdes ainsi que la Corse et les départements d'Outre-mer feront partie des territoires qui bénéficieront d'un plan spécifique au tourisme car c'est une question de survie.

