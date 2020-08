publié le 09/08/2020 à 23:40

Depuis trois jours, des recherches sont en cours pour retrouver un pilote expérimenté de parapente disparu. Comme le rapportent nos confrères de France Bleu Pyrénées, David, est parti avec son groupe Les Piafs pour une sortie en parapente depuis la station de Val-Louron (Hautes-Pyrénées), mais il n'est jamais rentré.

Le jour de leur départ, le 6 août dernier, c'était "une journée superbe, avec de très beaux plafonds permettant d'atteindre des altitudes importantes", explique à France Bleu Pyrénées, Mathias Szpirglas, membre du club Les Piafs.

Une vingtaine de pilotes participent au vol. "Ils ont volé ensemble jusqu'à 13 heures, le plan de vol était conçu pour qu'ils partent vers l'ouest. On ne sait pas pourquoi, mais lui est parti vers le sud. On a un témoin visuel à 14h45 qui l'aurait vu au niveau du Pic Schrader et depuis plus rien", poursuit Mathias Szpirglas. Les derniers signaux de David datent du décollage et le bornage par téléphone n'a rien donné.

La zone de recherches s'étend entre la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et l'Espagne. Elle est donc très importante. Le PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montagne), la Guardia Civil et les parapentistes font tout pour retrouver Didier. "On aimerait que les randonneurs qui ont marché dans le secteur de Val-Louron dans un rayon de 50 km puissent nous transmettre d'éventuelles informations", conclut Mathias Szpirglas.