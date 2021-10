C'est assez rare pour être souligné, l'Institut Pasteur affiche un optimisme, certes prudent, sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus. L'organisme de recherche dit écarter, a priori pour les prochains mois, tout risque de nouveau couvre-feu ou de confinement.

En effet, grâce au vaccin, la 4e vague est désormais derrière nous, le taux d'incidence baisse pour la dixième semaine consécutive dans toutes les régions. Les chiffres remontent un peu dans quelques départements comme en Mayenne, mais l'épidémie y était très faible et il suffit d'un cluster pour que le taux d'incidence reparte légèrement à la hausse. À noter que seule la Guyane reste dans un état critique même si là aussi, le nombre de cas a baissé de 8% depuis une semaine.

L'institut Pasteur et Santé publique France affiche donc un optimisme prudent, car ce virus peut toujours révéler des surprises. Mais avec une couverture vaccinale élevée en France, il ne sera à priori pas nécessaire de réinstaller un couvre-feu ou un confinement. En revanche, le froid revient et il faut plus que jamais respecter les gestes barrières, aérer les pièces, ce qui permettra aussi d'enrayer les autres épidémies comme la rhino-pharyngite, la gastro ou encore la grippe. De quoi aborder l'avenir avec un peu plus de sérénité.

Par ailleurs, dans les écoles, le nombre de classes fermées est également à la baisse. La semaine dernière, plus de 1.600 écoles étaient fermées, contre moins de 1.300 cette semaine.

