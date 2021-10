Ce que l’on sait du coup de filet anti-drogue où une maire est impliquée

Un coup de filet peu ordinaire. Ce vendredi 8 octobre au matin, la police a procédé à l'interpellation de la maire socialiste de Canteleu en Seine-Maritime, Mélanie Boulanger, ainsi que 10 autres personnes en région parisienne et à Rouen dans une affaire de stupéfiants. Le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet, a confirmé cette vague d'interpellations, précisant que "cette opération s'est déroulée sur commission rogatoire d'un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Bobigny", en Seine-Saint-Denis.

Selon les informations de RTL, ces interpellations sont le fruit d'une enquête qui dure depuis plus de deux ans, ouverte par un juge d’instruction à Bobigny et porte, selon les termes d'un policier, sur le "plus gros trafic de l’agglomération Rouennaise".

RTL est également en mesure d'affirmer que plusieurs armes, dont des armes de guerre, des produits stupéfiants notamment du cannabis, de la cocaïne et de l'héroïne, ainsi que plusieurs centaines de milliers d’euros, ont été saisis lors de cette action coordonnée par les policiers de la Sûreté départementale, appuyés par une équipe du Raid.

Maire d'une ville d'environ 15.000 habitants dans la métropole de Rouen, Mélanie Boulanger a 44 ans et a été tête de la liste PS-EELV aux dernières élections régionales, remportées par Hervé Morin. Elle est également vice-présidente de la métropole en charge de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle a été placée en garde à vue pour complicité de trafic de stupéfiants mais n’est pas soupçonnée d’y avoir pris une part active, selon les informations de RTL. Le cabinet du maire de Canteleu a indiqué à l'AFP ne pas vouloir réagir dans l'immédiat.