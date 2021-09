Coronavirus : le confinement assoupli en Martinique à partir de lundi prochain

Le confinement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 en Martinique sera assoupli à partir du lundi 20 septembre. La baisse des indicateurs permet "une adaptation du confinement" en plusieurs phases, a déclaré le préfet Stanislas Cazelles, jeudi 16 septembre. L'ARS de Martinique comptabilisait un taux d'incidence de 266 cas pour 100.000 habitants jeudi. La pression hospitalière diminue également car 290 personnes étaient hospitalisées dont 107 en soins critiques.

La première phase du déconfinement débutera lundi 20 septembre. Les déplacements seront autorisés dans un rayon de 10 km, au lieu d'un kilomètre autour du domicile jusqu'à présent. Cependant, les horaires du couvre-feu resteront inchangés : il sera toujours interdit de se déplacer entre 19h00 et 5h00, sauf motif impérieux. L'accès aux plages sera de nouveau autorisé en mode dynamique. La navigation, avec la règle de six passagers maximum pour les bateaux privés, sera également possible.

Les commerces non-essentiels pourront rouvrir mercredi

Ensuite, à partir du mercredi 22 septembre, les commerces non-essentiels pourront rouvrir en respectant l'obligation du port du masque et une jauge de 8 mètres carrés par client. Les restaurants et les salles de sport pourront aussi rouvrir, avec obligation de présenter le passe sanitaire pour y entrer. Le passe sanitaire concernera aussi les activités sportives, culturelles et les loisirs. Les salariés des secteurs concernés seront soumis à l'obligation du passe sanitaire à partir du lundi 11 octobre.

En Martinique, l'obligation vaccinale pour les soignants entrera en vigueur progressivement. Une première étape est fixée au lundi 11 octobre avec la mise en place du passe sanitaire, puis des contrôles de la première injection. Olivier Véran, le ministre de la Santé, avait repoussé cette obligation, entrée en vigueur le 15 septembre en métropole, pour les soignants des Antilles en raison de la 4ème vague épidémique.