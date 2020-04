publié le 12/04/2020 à 19:58

À propos du retour au travail de l’usine Toyota de Valenciennes, Yves Veyrier, secrétaire général de Force Ouvrière se dit "un peu surpris des interventions du patronat (…). Je me demande si on était à la même réunion avec le président de la République et le gouvernement en téléconférence vendredi dernier parce que moi ce que j’ai entendu de la part du gouvernement, c’est que pour l’heure, le confinement reste un impératif appelé à durer, ce sont les paroles du Premier ministre."

Il rajoute qu’avec "cette pression exercée à la reprise de l’économie, on a le sentiment qu’on est en balance ou qu’on risque de mettre en balance la santé avec l’activité". Chaque semaine de confinement c’est des points en moins de PIB, des risques de perte d’emploi, donc c’est une question extrêmement compliquée. Mais entre santé et économie, Yves Veyrier choisit la santé, "sans conteste".

Le président du Medef dit également qu’à la reprise du travail, il faudra faire un effort sur les RTT, sur les congés payés justement pour faire repartir au plus vite l’économie. "C’est un peu choquant parce que dès le départ on a quand même dit par exemple que les efforts devaient venir aussi par exemple sur la question des dividendes. Il y a eu des mouvements, des évolutions dans certaines entreprises où les dividendes n’ont pas été versés et seront intégrés dans un fonds de solidarité", estime Yves Veyrier.

"Il y a un stress psychologique énorme, on a peur quand on doit aller au travail aujourd’hui, on a peur pour sa santé. Quand on est en situation d’activité partielle, on a peur pour son emploi à venir, quand on est en télétravail confiné, c’est pesant. On ne va pas sortir de là reposé ou sortir de vacances, ce n’est pas du tout cette situation", insiste-t-il.

À écouter également dans ce journal

Porte-avions rapatrié - Les 1.700 marins du porte-avions Charles-de-Gaulle sont rapatriés à Toulon. 50 cas de coronavirus ont été confirmés. "Les marins qui présentent des symptômes sont transférés dès aujourd’hui", précise Christine Ribbe, porte-parole de la préfecture maritime de Méditerranée.



Allocution de Macron - Après 4 semaines de confinement, Emmanuel Macron risque de prolonger le confinement. Soit il poursuit la stratégie des petits pas en prolongeant de 2 semaines, soit il annonce un confinement de 3 voire 4,5 semaines supplémentaires. Et c’est la deuxième option qui tient la corde pour le moment.



Tracking sur les portables - La France réfléchit à traquer les Français sur leurs téléphones portables. Selon le commissaire européen du marché intérieur, Thierry Breton, la France est prête". Il soutient la mesure seulement si chacun, individuellement, a le droit de décider.