Que célèbre-t-on à Pâques ?

publié le 12/04/2020 à 08:12

C'est l'événement le plus important du calendrier religieux pour les Chrétiens. Ce dimanche 12 avril, les chrétiens du monde entier célèbreront Pâques. Étymologiquement, le terme vient de la fête juive "Pessa'h" ("passage"), qui célèbre la sortie des Hébreux lors de la libération d’Égypte.

Les chrétiens, eux, commémorent la résurrection : le passage du Christ de la mort vers la vie après sa crucifixion. Selon les croyants, par sa résurrection, le Christ sauve l’Homme du péché et l’appelle à la vie éternelle. Dans la tradition chrétienne, la résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour pour les Chrétiens est donc marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière.



Jésus, accusé de s'être proclamé "roi des juifs" et défiant ainsi l'ordre établi, a été arrêté par l'armée romaine et condamné à mort. Il aurait été crucifié le vendredi saint et serait ressuscité le troisième jour, le dimanche. Ce jour-là, les cloches, qui avaient cessé de sonner le jeudi, retentissent à nouveau.