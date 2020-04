Confinement : les Parisiens n'ont pas renoncé à acheter leurs chocolats de Pâques

publié le 11/04/2020 à 20:28

Ce week-end de confinement est particulier, ponctué par les fêtes pascales mais aussi les chasses aux oeufs. Et qui dit chasses aux oeufs dit achat de chocolats. Les Parisiens refusent de renoncer à ce petit plaisir.

Il y a plus d’une centaine de mètres de queue pour accéder à une chocolaterie parisienne. Il faut dire que les acheteurs respectent une distance de sécurité d’un mètre. Les gourmands patientent en salivant derrière leur masque. Adélaïde attend sagement son tour, elle ne rentrera pas chez elle sans chocolat : “Il faut être patients”, assure-t-elle.

Son fils Octave l’accompagne pour faire le plein, il a tout prévu pour cette chasse aux oeufs version confinement. Même si les cloches devront se contenter de cacher leur butin derrière des portes d’appartement. “Du chocolat blanc pour les enfants, des oeufs, des poules, des lapins et poisson”, énumère-t-il. “Le chocolat fait toujours du bien.”

"Il faut célébrer les événements joyeux"

Au-delà du petit plus pour le moral, du bonheur de croquer dans des oeufs de Pâques, Isore attend dans la file d’attente pour acheter un chocolat repère dans un temps de confinement un peu déboussolant. “Il faut quand même célébrer les événements joyeux”, explique-t-elle. “Je ne suis pas une grande consommatrice de chocolat mais c’est associé à Pâques et on garde aussi ses repères dans cette période où on sait plus trop quel jour on est.”

À la sortie du chocolatier, les clients filent. L’achat de chocolat passe cette fois-ci pour des courses de premières nécessités mais il ne faut quand même pas traîner.