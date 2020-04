Pourquoi offre-t-on des cloches, oeufs, et lapins en chocolat à Pâques ?

publié le 12/04/2020 à 07:30

Les cloches en chocolat nous viennent d’une tradition chrétienne, puisque Pâques est une fête chrétienne, celle de la résurrection du Christ trois jours après la crucifixion. C’était vendredi 10 avril, le vendredi Saint.

Pourquoi des cloches ? Parce qu’au VIIIe siècle après JC, on décide de ne plus faire sonner les cloches des églises entre le Jeudi saint, le jour du dernier repas du Christ, et le dimanche de Pâques. Les cloches en chocolat sont donc le symbole du retour des cloches dans les clochers, cloches qui se remettent à sonner. Longtemps on a raconté aux enfants que les cloches partaient à Rome pour être bénies par le Pape, et revenaient donc de Rome le dimanche pour célébrer sa résurrection !

Quant aux oeufs et aux poules en chocolat, elles n’ont rien à voir avec les cloches. Pendant la période du Carême, une autre tradition chrétienne qui précède la fête de Pâques et dure 40 jours, on ramassait les oeufs pondus par les poules pour les garder pour les manger le jour de Pâques, au déjeuner : la sortie d’un long jeûne. Très vite, on a pris l’habitude de décorer les oeufs offerts à Pâques, et même, de les faire bénir par le curé avant de les offrir aux enfants. Comme l’oeuf et la poule sont indissociables, vous savez pourquoi, quand on a commencé à faire des chocolats de Pâques au XIXe siècle, on se met à fabriquer des oeufs en chocolat mais aussi des poules en chocolat.

Reste enfin le lapin de Pâques. Lui nous vient d’une légende allemande du XVIIIe siècle, celle du Osterhase. Des enfants auraient surpris un lapin dans leur jardin à côté des oeufs de Pâques décorés pour l’occasion par leur maman. Dans la légende, ils croient que les oeufs ont été apportés par le lapin pour fêter Pâques. Bien entendu, comme le chocolatier qui a lancé la mode des lapins en chocolat est allemand, et que la légende du Osterhase est allemande, leur succès n’est pas que le fruit du hasard. Voilà comment le lapin a rejoint les poules, les oeufs et les cloches dans la chasse aux oeufs que vous allez organiser ce dimanche pour les enfants, dans votre appartement en étant imaginatif, ou dans le jardin si vous avez la chance d’en avoir un !