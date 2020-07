publié le 09/07/2020 à 19:06

C'est une décision forte pour contrer une hypothétique deuxième vague de l'épidémie du coronavirus. En Mayenne, la municipalité de Laval a décidé de suspendre toutes les manifestations publique jusqu'au lundi 27 juillet. Alors que le nombre de cas positifs à la Covid-19 a été multiplié par quatre en deux semaines dans le département, la mairie de la ville a donc immédiatement pris des décisions face à cette recrudescence.

Florian Bercault, le maire de Laval, a également décidé d'imposer le port du masque sur les marchés en le signalant aux habitants par message, sur leurs téléphones. Cette décision en inquiètent certains, comme le co-gérant d'un bar situé dans le centre-ville : "On n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu aux mois de mars, d'avril et de mai car c'était insupportable de devoir fermer".

À l'heure actuelle, six clusters ont été identifiés en Mayenne dont un dans un Ehpad et deux dans un abattoir. L'agence régionale de santé va lancer une campagne de dépistage qui devrait concerner 300.000 personnes et qui fait bondir le président du département, Olivier Richefou, qui estime qu'"on ne peut pas ainsi montrer du doigt un département parce qu'il y a quelques clusters comme il y en a partout en France qui existent".

