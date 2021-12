Les infos de 5h - Coronavirus : ce que l'on sait du variant Omicron

Face à la cinquième vague, le gouvernement veut accélérer la lutte contre la Covid-19, surtout avec la poussée spectaculaire du variant Omicron.

Dans les laboratoires, les biologistes ont l'impression de revivre la vague du variant anglais il y a un an, mais cette fois avec un variant nouveau, beaucoup plus contagieux, qui se répand d'abord dans les grandes villes. Mais le variant Omicron est bien pire. Il représente déjà 20% des cas en France, 30% en Ile-de-France et il sera majoritaire normalement à la fin de la semaine à Paris.

Il est beaucoup plus contagieux que le variant Delta. Mais pour l'instant, les scientifiques sont incapables de dire s'il est plus dangereux que le variant Delta. Le seul espoir vient d'Afrique du Sud, dans la province de Johannesburg et du Cap où il est apparu début novembre. Le nombre de cas a commencé à baisser au bout de trois à quatre semaines. Là-bas, la vague a été fulgurante, mais beaucoup plus courte que les autres.

