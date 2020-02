Coronavirus : qui sont les patients infectés en France ?

et AFP

publié le 26/02/2020 à 12:33

Un Français âgé de 60 ans est mort dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 février des suites de l'infection au coronavirus. Il s'agit du deuxième décès sur le territoire français, le premier ayant été un touriste chinois le 15 février à Paris.

En comptant ce patient décédé, cinq nouveaux cas ont été confirmés en France entre mardi soir et mercredi matin. Pour l'heure, le bilan de la maladie Covid-19 en France est de deux morts, onze guérisons et quatre malades toujours hospitalisés, soit 17 cas au total.

Mercredi, outre le sexagénaire décédé, qui avait été testé en urgence mardi à l'hôpital dans un état gravissime, deux autres cas ont été révélé par le ministère de la Santé. L'un est un homme, de nationalité française et âgé de 55 ans. Il est "actuellement hospitalisé à Amiens et qui est dans une situation clinique grave (...) en réanimation", a détaillé le Pr Jérôme Salomon, numéro deux du ministère.

L'autre cas dévoilé mercredi matin est "un homme français de 36 ans hospitalisé à Strasbourg", qui "ne présente pas de signe de gravité", a-t-il poursuivi, en indiquant que ce patient revenait de Lombardie, l'une des régions italiennes touchées par la maladie.

Deux autres cas annoncés mardi soir étaient une Chinoise revenue de Chine le 7 février, hospitalisée à Paris sans "aucun signe clinique de gravité", et un "homme d'une soixantaine d'années hospitalisé en Auvergne-Rhône-Alpes après des séjours répétés en Lombardie", pour qui il n'y a pas non plus de signe de gravité, a rappelé Jérôme Salomon.