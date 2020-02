Lyon-Juve : découvrez les compos probables avec Rabiot plutôt que Matuidi

publié le 26/02/2020 à 16:02

Un an après avoir tenu en échec le FC Barcelone sur sa pelouse du Groupama Stadium (0-0), l'Olympique Lyonnais peut-il contrarier un autre géant d'Europe, et ainsi préserver ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions ? Verdict mercredi 26 février sur les coups de 22h50.

Certes, le Lyon de Bruno Génésio avait craqué au retour au Camp Nou (5-1), en encaissant notamment trois buts dans le dernier quart d'heure. Celui de Rudi Garcia s'avance prudemment face à l'octuple champion d'Italie en titre, et à sa machine dès que la route s'élève dans l'épreuve reine, Cristiano Ronaldo, en dépit de ses 35 ans.

L'ancien coach de l'OM va sans doute reconduire la défense à trois alignée face à Metz en championnat lors de la dernière sortie de l'OL (victoire 2-0). Jason Denayer, Marcelo et Fernando Marçal devrait ainsi débuter. Le milieu sera-t-il lui aussi renforcé, avec cinq éléments ? Garcia serait tenté de titulariser Léo Dubois, Bruno Guimaraes, Lucas Tousart, Houssem Aouar (préservé en Lorraine) et Maxwell Cornet.

Rabiot a pris l'ascendant sur Matuidi

Dans ce système en 3-5-2 (5-3-2 en phase défensive), Moussa Dembélé et la recrue Karl Toko-Ekambi ont de fortes chances de débuter, le premier devant apporter sa puissance, le second sa vitesse. Martin Terrier et Bertrand Traoré seront probablement remplaçants au coup d'envoi.

Du côté de la Juve, la principale interrogation concerne le nom du milieu gauche dans le 4-3-3 de Maurizio Sarri. Seule certitude, il sera Français. Sur la tendance des dernières semaines, Adrien Rabiot semble avoir une longueur d'avance sur Blaise Matuidi pour accompagner Rodrigo Bentancur et Miralem Pjanic.

Devant, Ronaldo évoluera à gauche, avec Paulo Dybala dans l'axe et Juan Cuadrado à droite. La "Vielle Dame" dispose aussi dans son effectif de Gonzalo Higuain, en attaque, Aaron Ramsey au milieu et Gianluigi Buffon comme suppléant de Wojciech Szczesny dans les buts.

OL-Juve : les compos probables

Lyon : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet - Toko Ekambi, Dembélé



Juventus Turin : Szczesny - Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Bentancur, Pjanic, Rabiot - Cuadrado, Dybala, Ronaldo